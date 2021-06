Sonic Colors se remasteriza cuando Sega anuncia un puñado de nuevos juegos de Sonic

Uno de los juegos más queridos de Sonic the Hedgehog está regresando. Sega anunció hoy que un remaster de Sonic Colors , llamado Sonic Colors: Ultimate , llegará a PS4, Xbox One y Nintendo Switch el 7 de septiembre.



El juego de plataformas se lanzó originalmente en 2010, obteniendo seguidores de culto, y Sega dice que la nueva versión contará con "imágenes impresionantes, características adicionales, un nuevo modo y mejoras de juego mejoradas". El juego también recibirá un enlace animado de dos partes llamado Rise of the Wisps. El primer episodio saldrá a finales de verano.

VER: NINTENDO LLEVA LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS A SMASH Y SPLATOON A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS



El anuncio fue la pieza principal de un evento centrado en Sonic, que incluyó la revelación de varios otros juegos. Sega también anunció que el próximo título insignia de Sonic está en las obras de Sonic Team, aunque aún no hay detalles reales disponibles, aparte de una ventana de lanzamiento de 2022, así como una nueva colección de juegos clásicos llamada Sonic Origins , que compilara el primero. tres juegos junto con Sonic CD. Ah, y la serie animada de Netflix tiene un nombre: Sonic Prime.



En otros lugares, los juegos existentes están saltando a nuevas plataformas: Sonic Mania y Team Sonic Racing se lanzaron recientemente en el servicio en la nube Luna de Amazon; ambos juegos y Sonic Forces estarán en PlayStation Now el 1 de junio; y Sonic Mania estarán disponibles a través de Epic Games Store el 24 de junio.