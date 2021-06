Demanda alega que Capcom robó arte del fotógrafo para Resident Evil y otros juegos

Un fotógrafo y diseñador ha alegado en una demanda que los juegos de Capcom, desde Devil May Cry hasta Resident Evil 4, usaron sus fotos con derechos de autor ampliamente como entornos, texturas y un elemento principal del logotipo de Resident Evil 4.



Judy A. Juracek es la autora de una colección de sus fotografías, llamada Surfaces, publicada por primera vez en 1996. Viene con un CD-ROM que recopila las imágenes, pero el uso de esas imágenes para proyectos comerciales requiere el pago de una licencia.



Capcom nunca se puso en contacto con Juracek para obtener una licencia. Juracek ha señalado al menos 80 fotografías utilizadas como referencias en los juegos de Capcom en una extensa documentación.

Muchas de las ubicaciones y objetos a los que se hace referencia claramente en la demanda provienen de lugares a los que Juracek obtuvo acceso especial, o que ahora desaparecieron, como un panel específico de vidrio roto de la Italia de los noventa, o mansiones y otras arquitecturas que no están abiertas al público.



Partes de la demanda se basan en información del ataque de ransomware Capcom del año pasado, que filtró grandes cantidades de información interna. La demanda alega que un archivo de textura encontrado en la filtración incluso tenía el mismo nombre que en el CD-ROM de Juracek.



Descubierta e informada por primera vez por Polygon, la demanda se presentó en Connecticut, EE. UU., El viernes 6 de junio. Un representante de Capcom le dijo a Polygon que está "al tanto de la demanda" pero que no tiene más comentarios. No comentar sobre un asunto legal en curso es estándar en este tipo de casos.



Esta no es la primera vez que sucede algo como esto recientemente, ya que un cineasta holandés señaló recientemente que un jefe de Resident Evil Village se parece mucho a su propio monstruo con cabeza de hélice.