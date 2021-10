Rambo y John McClane están de regreso en Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone

Call of Duty no es especialmente conocido por sus crossovers, a pesar de que ha tenido unos cuantos durante los últimos años, pero alcanzaron la cima cuando anunciaron el evento especial Héroes de los 80 para en Call of Duty: Black Ops Cold War y Call of Duty: Warzone, el cual trajo dos paquetes de operadores, cada uno con un operador nuevo sacado de las películas de acción de los 80.

Rambo, de la saga de películas homónimas, interpretado magistralmente (al menos en sus dos primeras entregas) por Sylvester Stallone. Y John McClane, de la saga de películas Duro de matar, interpretado por Bruce Willis. Ambos personajes fueron incorporados al juego como un operador nuevo (ambos de la OTAN) y no como una simple skin para algún operador preexistente. El evento de tiempo limitado estuvo disponible en mayo de este año, y ambos personajes podían ser obtenidos en la tienda.

Pero al finalizar el evento, los paquetes que incluían a estos operadores desaparecieron de la tienda para siempre. O eso se creía, pues nuevamente vuelven a estar disponibles para su compra por tiempo limitado. Ambos paquetes de operador estarán disponibles en la tienda de Call of Duty: Black Ops Cold War y Call of Duty: Warzone hasta el 9 de noviembre. ¿Qué incluyen estos paquetes de operador? Te preguntarás. A continuación, detallamos el contenido completo de estos lotes.

Lote de operador de Rambo

- Desbloqueas al operador Rambo para la OTAN

- Clásico de Rambo: una M60 personalizada, con trazadoras rojas con efecto de desmembramiento y daño elemental explosivo en modo zombis.

- Manchado de sangre: una AK-47 personalizada, con trazadoras rojas con efecto de desmembramiento y daño elemental explosivo en modo zombis.

- Cuchillo de Rambo: un clásico cuchillo con efecto de desmembramiento.

- Disparo con salto: un remate en el que Rambo elimina al enemigo con su arco.

- Baja en combate: otro remate en el que Rambo apuñala varias veces a su rival.

- Fuerzas especiales: un reloj.

- Talismán: un accesorio para el arma con la figura de Buda, referenciando a Rambo II.

- Cinta a la vista y Combate en la jungla son el emblema y la tarjeta de visita, respectivamente.



El lote de operador de Rambo está disponible en la tienda por 2400 CP.

Lote de operador Duro de matar

- Desbloquea a John McClane como operador para la OTAN.

- Seguridad del Plaza: un Golf personalizado, con trazadoras naranjas y efecto de desmembramiento y daño elemental explosivo en modo zombis.

- Destrozaplanes: una MP5 personalizada, con trazadoras naranjas y efecto de desmembramiento y daño elemental explosivo en modo zombis.

- Liberador de rehenes: una AUG personalizada, con trazadoras naranjas y efecto de desmembramiento y daño elemental explosivo en modo zombis.

- Arma oculta: un remate en el que McClane finge haber sido acorralado por su enemigo, solo para sacar un arma oculta y liquidarlo de un disparo en la cara.

- Reloj de McClane: adivina qué es este objeto.

- Placa de detective: un amuleto para el arma, la placa de policía de McClane.

- Ataque coordinado y Conducto hermético son el emblema y la tarjeta de visita, respectivamente.

- Ficha de experiencia doble por una hora.



El lote de operador de John McClane puede adquirirse en la tienda por 2400 CP.

En su idioma original, ambos personajes utilizan audios extraídos directamente de las películas para los diálogos, así que no esperes que tengan frases especiales al interactuar en el juego. En español latino, Pedro D'aguillon Jr. dobla los diálogos de Rambo, como lo hizo en Rambo: Primera Sangre, mientras Carlos Segundo hace lo propio con John McClane, pues Manolo García, quien lo dobló en las primeras dos películas, lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros.