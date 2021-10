Call of Duty: Vanguard presentará su Modo Zombis el 14 de octubre

Tras un periodo en beta abierta, que resultó en más comentarios negativos que positivos, Call of Duty: Vanguard prepara más revelaciones antes de su estreno este próximo 5 de noviembre. Ya vimos su impactante tráiler de la campaña, conocimos a algunos de sus personajes como la aguerrida Polina Petrova, interpretada por Laura Bailey, así como tuvimos un vistazo de su villano principal.

Y con la beta abierta, también pudimos apreciar algunos de los mapas que estarán disponibles en el modo multijugador. Las armas ya se dejaron ver en algún momento en Warzone, así que ya no había nada que Activision pudiera mostrarnos sobre Vanguard que no hubiéramos visto ya. A excepción de algo, el as bajo la manga de Treyarch Studios: el Modo Zombis.

La enrevesada línea cronológica que el Modo Zombis de Call of Duty lleva consigo es difícil de entender, especialmente por los saltos de tiempo que la saga sigue realizando constantemente. Sin embargo, han dejado algo muy en claro, y es que el Modo Zombis de Vanguard continuará (o dará por finalizado) el arco del Éter Oscuro iniciado en Black Ops Cold War. Las preguntas sobre si volveremos a ver a Weaver o Maxis siguen en el aire.

La primera vez que vimos zombis en la franquicia fue en Call of Duty: World At War, juego inspirado en la Segunda Guerra Mundial, al igual que Vanguard. Habrá que ver si Activision se anima a traer de regreso a sus famosos zombis nazis al juego. Con un montón de nazis tratando de construir el Cuarto Reich, seguro que algo sobrenatural ocurrirá en este nuevo episodio del Modo Zombis.

Call of Duty ha prometido un “giro siniestro” para la saga Zombis, así como la inclusión de demonios, por si no era suficiente con los zombis y las demás criaturas infernales que ya habitan este modo de juego. ¿Dragones? Hemos perdido el juicio. Call of Duty: Vanguard estará disponible el 5 de noviembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.