Rockstar presenta tráiler de GTA: The Trilogy, ¿vale la pena pagar $70 por tres juegos viejos?

Para muchos, la saga Grand Theft Auto significa muchas memorias. Los primeros juegos de la saga estuvieron disponibles en las maquinitas de antaño en las ciudades de Honduras, especialmente el que fue el boom de la franquicia, Grand Theft Auto: San Andreas. Ahora, los más nostálgicos podrán revivir esos recuerdos en las consolas de esta generación.

Y es que Rockstar sigue negándose a hablar de GTA VI, y en su lugar, nos sigue ofreciendo GTA V hasta en la sopa, y más recientemente, vuelve a poner sobre la mesa sus tres juegos clásicos más exitosos: GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas. Estos tres juegos estarán disponibles en un solo título llamado Grand Theft Auto: The Trilogy, que saldrá al mercado el próximo 11 de noviembre (en digital) y 7 de diciembre (en físico) para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch.

Entre las mejoras que han recibido estos juegos clásicos, para adaptarlos a tiempos más modernos, se encuentran el cambio de texturas a alta resolución, cosa que puede apreciarse en el tráiler de anuncio, tanto el uso de la iluminación y las sombras ha sido perfeccionado al punto de poder crear un ambiente que no se parece en nada al que jugamos hace ya varios años. Los controles de los juegos han sido adaptados para parecerse más a los utilizados en GTA V, siendo el claro referente de la franquicia en la actualidad.

Sin embargo, y aún con todo lo mencionado, surge una gran interrogante. Rockstar a mejorado tres juegos clásicos, cargados de nostalgia, y los ha recopilado en uno solo. Sin embargo, hablamos de juegos estrenados hace 20 años, como lo es GTA III. ¿Realmente es justo que paguemos por ellos $59.99 en consolas de octava generación y PC, y $69.99 en consolas de novena generación?

El síndrome Nintendo vuelve a atacar, vendiéndonos juegos viejos a precio de nuevo, esta vez, sin el descaro de no haber mejorado casi nada, pues al menos en el tráiler de GTA: The Trilogy se aprecian varios cambios visuales que ciertamente pueden añadir al precio. Las opiniones de los jugadores no se han hecho esperar, claro, y actualmente, podríamos decir que se están dividiendo en dos bandos.

Aquellos que están dispuestos a comprarlo a su precio, por el factor nostálgico que intrínsecamente contienen y en el que muchos, a veces inconscientemente, caemos. Y aquellos otros jugadores que están cansados de que las empresas empaqueten de nuevo un producto y quieran venderlo como novedoso. ¿Qué opinas? Tras ver el tráiler de anuncio, ¿crees que vale lo que piden por él?