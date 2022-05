4 de mayo, Día de Star Wars: estos son los mejores juegos de la franquicia que puedes jugar actualmente

Como todos los 4 de mayo, celebramos el Día de Star Wars, gracias a que la pronunciación en inglés de “4 de mayo”, es decir, “May the fourth”, es similar a la pronunciación en inglés de la icónica frase “que la fuerza te acompañe”, es decir, “may the force be with you”. Y como bien sabemos, Star Wars y los videojuegos se han llevado muy bien desde siempre.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Posiblemente el mejor título de Star Wars que se haya estrenado desde The Force Unleashed. Desarrollado por Respawn Entertainment, en este juego de intensa acción y aventuras al más puro estilo épico de las películas. Jugaremos como Cal Kestis, un padawan de los últimos Jedi, mientras debe superar múltiples pruebas en su camino por la liberación, así como la superación de su traumático pasado, víctima de la Guerra de los Clones.

Star Wars: Jedi Fallen Order está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Google Stadia.