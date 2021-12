Alisten los pañuelos; los creadores de Life is Strange anuncia juego sobre la Segunda Guerra Mundial

Según el lanzamiento, Gerda: A Flame in Winter llegaría a PC (Steam) y a Nintendo Switch en 2022, aun no se conoce la fecha oficial de su estreno. No obstante, Dontnod se asegura sigue demostrando su deseo de seguir fortaleciendo su independencia y además seguirá con el lanzamiento de Life is Strange Remastered Collection que se lanzaría a principios de 2022.