Alone in the Dark ofrece su prólogo gratis en PS5, XBSX y PC, y confirma su fecha de estreno

2015 fue la última vez que vimos un juego de esta memorable saga, con Alone in the Dark: Illumination, que fue tremendamente vapuleado por la crítica debido a su terrible calidad. Debido a este desastre, y la franquicia entera fue engavetada, por Atari, que era su propietaria, hasta que en 2018, THQ Nordic compró los derechos de la misma y puso al estudio Pieces Interactive a trabajar en una nueva entrega.

Esta nueva entrega, que es lo que nos reúne hoy, lleva por nombre únicamente Alone in the Dark, y representa un reinicio para la saga, reinterpretando los eventos del primer juego, lanzado en 1992. En esta ocasión, el juego cuenta con una cámara en tercera persona sobre el hombro, y ofrecerá una ambientación escabrosa, digna de un survival horror de hoy en día.