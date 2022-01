¿Amante de los thrillers psicológicos? El juego Martha is Dead llegará a las consolas este 24 de febrero

Entre ellas, tenemos la mecánica de tomado y revelado de fotografías, muy al estilo de Layers of Fear , pero que forma parte integral de la historia y del misterio. Soltándonos en un mapa semiabierto, Martha is Dead nos da la libertad de cumplir con las misiones principales y las misiones secundarias, cada con su grado de intriga, y que nos otorga una pieza para terminar el rompecabezas que compone su historia.

Dentro de su oscuridad, Martha is Dead encuentra la belleza en algunos de los paisajes explorables dentro del título, pero son los jugadores de PlayStation 5 aquellos que son más beneficiados, pues el mando DualSense provee de una mejor experiencia en nuestras manos, gracias a sus gatillos adaptativos, que reaccionarán dependiendo de lo que Giulia sujete, y la vibración dependerá del tipo de suelo sobre el que caminemos.

Martha is Dead tiene su estreno programado para el 24 de febrero de este año, y estará disponible para las plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Además, la edición Deluxe del título también está ya disponible para su preorden; esta edición incluye el juego de 2016 The Town of Light, de la misma desarrolladora, y que también ofrece una experiencia misteriosa y macabra.