[Análisis] Animal Shelter Simulator, un simulador más que decente de un refugio para amigos de cuatro patas

Todo este proceso podría parecer engorroso, pero lo es todavía más en la vida real, y si este simulador pretende ser divertido, debe simplificarlo un poco, pero no tanto, a manera de que se siga sintiendo como un desafío, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, Animal Shelter Simulator hace un gran trabajo quedándose en un punto medio entre lo complicado y lo demasiado fácil.

Ahora toca hablar de los aspectos negativos de este juego. Primero que nada, hay un problema con la interfaz de usuario, y es que en los menús, que son muchos, es muy difícil identificar dónde tenemos puesto el cursor, pues la opción seleccionada se ilumina muy tenuemente, tanto que si no forzamos la vista, es difícil saber qué es lo que vamos a seleccionar.

Aunque se agradece que el juego cuente con varias opciones de idioma, incluyendo el español, esta última traducción cuenta con algunas deficiencias, y algunos artículos que están donde no deberían. Aún así, el juego no es imposible en español, como ocurre en otros títulos, por lo que estos problemas de traducción no representan mayor molestia.

He dejado el apartado gráfico y sonoro para el final, porque no representa ningún tipo de problema. No podemos ir por la vida siendo muy exigentes con la calidad gráfica a un juego hecho por un equipo de alrededor de diez personas, y menos cuando el título tiene un precio de alrededor de $15.

Para lo que el Animal Shelter Simulator propone y ofrece, su calidad es bastante buena. Es un juego con muy buenas intenciones, y que da lo que promete.