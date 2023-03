[Análisis] Omen of Sorrow: un juego de lucha que se aleja de las mecánicas básicas y trata de sorprender

Lo que intento decir, es que Omen of Sorrow no viene, ni intenta revolucionar el género, sino que más bien se esfuerza por experimentar y entregar una experiencia distinta a lo que hemos podido ver en otros juegos. Pero pronto hablaremos más del sistema de lucha único de este juego, primero, hay que ponernos un poco más en contexto.

Gráficamente, Omen of Sorrow , en su versión para consolas de novena generación, alcanza un buen nivel de alisado en sus renderizados, lo cual lo hace ver muchísimo mejor en comparación a sus versiones originales de octava generación. Realmente se nota el pulido visual que el juego recibió en esta nueva versión, que sí, es verdad que llega un poco tarde, pero considerando que realmente nadie lo esperaba, no es mayor problema.

Todos los demás apartados del juego, como la música, los diálogos y la interfaz de usuario cumplen con su deber al pie de la letra, sin ser destacados, pero tampoco sin ser deficientes en ningún sentido. La palabra para definirlos de mejor manera, en este caso, es “adecuado”, no destaca, pero tampoco decepciona.

En conclusión, Omen of Sorrow es un juego que está aquí para formar parte de la biblioteca de los fans de los juegos de lucha. No supone una revolución del género, pero al menos intenta ofrecer algo distinto a lo que estamos acostumbrados, lo cual se agradece. Puede que no sea el juego de luchas más interesante, pero al menos es un cambio fresco y diferente de los “Fight!” y los “Finish Him!”.