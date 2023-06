Antes de ‘Across the Spider-Verse’, Miguel O’Hara/Spider-Man 2099 había protagonizado un videojuego

Si ya viste Spider-Man: Across the Spider-Verse, habrás notado que Spider-Man 2099, cuyo nombre real es Miguel O’Hara, funciona como antagonista de la cinta, no porque sea un villano, sino porque sus ideales son contrarios al del protagonista, o sea, Miles Morales. En la película, el personaje es interpretado con voz por el actor guatemalteco Oscar Isaac, pero no es la primera vez que vemos a Miguel O’Hara fuera de los cómics.

Spider-Man 2099 ha tenido breves apariciones en otros medios, como series animadas. Pero en 2011, este Spider-Man del futuro protagonizó su propio videojuego, Spider-Man: Edge of Time, que fue desarrollado por Beenox y distribuido por nada menos que Activision. En esta emocionante entrega, los jugadores tienen la oportunidad de controlar al clásico Peter Parker y el futurista Miguel O’Hara. Aunque ambos personajes juegan un papel importante, nos centraremos en el intrigante protagonista del futuro, Miguel O’Hara, y su impacto en la historia.