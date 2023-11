Antony Starr, actor de Homelander, confirma lo que muchos temían con respecto a Mortal Kombat 1

Y es que uno de los actores que interpreta a un luchador que llegará como contenido descargable al juego en el futuro ha confirmado que no estará interpretando al personaje en esta ocasión. Se trata de Homelander, el villano de The Boys .

Desde muy pobre contenido de salida, hasta cobrar poco más de $10 para desbloquear un Fatality, Mortal Kombat 1 parece estar luchando por ganarse el desprecio de sus jugadores. Y ahora, hay otra noticia que no gustará nada al público.

Mortal Kombat 1 ha estado salpicado de polémica desde su mera concepción. Resulta evidente que NetherRealm Studios no ha podido compaginar las decisiones de su empresa madre, Warner , con lo que realmente quieren los fans de la franquicia.

En una reciente publicación en la cuenta de Instagram del actor, se le preguntó, a través de los comentarios, si estará prestando su voz a Homelander para Mortal Kombat 1, a lo que el actor simplemente respondió “nop”.

Resulta bastante chocante para los fans del título, pues en el mismo se contó con Megan Fox para interpretar (de manera bastante pésima) a Nitara, con Jean-Claude Van Damme para una skin de sí mismo para Johnny Cage, y con J.K. Simmons en su papel de Omni-Man.

Como antecedente, en Mortal Kombat 11 tuvimos el regreso de Sylvester Stallone y Peter Weller como Rambo y RoboCop, respectivamente, pero en el caso de Terminator, Arnold Schwarzenegger no fue contratado, sino un imitador de su voz.

La negativa de Antony Starr sobre su retorno como Homelander, a pesar de que el personaje lleva su rostro, abre la posibilidad de que incluso John Cena no regrese para interpretar a Peacemaker cuando el personaje llegue a Mortal Kombat 1. Solo el tiempo lo dirá.

Para aquellos que no está preocupados porque juegan en español latino y no en inglés, también hay malas noticias, pues así como Humberto Solórzano no regresó como Omni-Man, es posible que Andrés García tampoco regrese como Homelander.