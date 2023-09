Anunciado el juego de mesa competitivo The Witcher: Path of Destiny, que iniciará su financiamiento

En una emocionante colaboración entre dos gigantes del mundo del entretenimiento, CD Projekt Red y Go On Board han desvelado una nueva joya para los fanáticos de The Witcher, The Witcher: Path of Destiny. Este juego de mesa, que promete llevar a los jugadores al oscuro y fascinante universo creado por Andrzej Sapkowski, ha generado expectativas desde su anuncio. La noticia que ha agitado a los seguidores de The Witcher es que la campaña de crowdfunding para este juego de mesa comenzará el 19 de octubre de 2023, marcando una fecha en la que los entusiastas del juego de mesa y los fanáticos de la franquicia se unirán en busca de llevar esta aventura a la realidad.

The Witcher: Path of Destiny transportará a los jugadores al mundo inmersivo y peligroso que se ha convertido en el sello distintivo de la franquicia. Basado en los relatos amados de Andrzej Sapkowski, los jugadores asumirán los roles de algunos de los más icónicos héroes del continente, incluyendo a Geralt, Ciri y Yennefer, personajes queridos que los fanáticos conocieron en el juego The Witcher 3: Wild Hunt. Esta experiencia de juego ofrecerá no solo una oportunidad para desempeñar estos roles emblemáticos, sino también para sumergirse en una trama rica en narrativa y desafíos estratégicos. The Witcher: Path of Destiny se presenta como un juego de mesa competitivo, diseñado para satisfacer de 1 a 5 jugadores, con la narrativa como su enfoque principal. Lo que hace que este juego sea verdaderamente especial es la capacidad de los jugadores para influir en el curso de la historia a medida que avanzan en sus aventuras. Las decisiones que tomen tendrán un impacto significativo en el desarrollo de la trama, lo que garantiza que cada partida sea única y emocionante.