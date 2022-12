ARK: The Animated Series llevará la acción prehistórica a la televisión, con un reparto lleno de estrellas

La protagonista, Helena Walker, es interpretada por Madeleine Madden (La Rueda del Tiempo). El resto de actores que componen el cast de voces de la serie animada está constituido por Monica Bellucci (The Matrix Reloaded), Gerard Butler (300), Devery Jacobs (American Gods), Cissy Jones (cientos de videojuegos), Deborah Mailman (The Secret Life of Us), Zahn McClarnon (Westworld), Malcolm McDowell (La Naranja Mecánica).

Juliet Mills (Avanti!), Elliot Page (The Umbrella Academy), Ragga Ragnars (Vikingos), David Tennant (Doctor Who), Alan Tudyk (Yo, robot), Karl Urban (The Boys), Jeffrey Wright (Casino Royale, Quantum of Solace, Sin tiempo para morir), Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo), Ron Yuan (Prision Break).