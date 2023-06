‘Asesinato en Orient Express’ será adaptado a videojuego, y saldrá en octubre para todas las plataformas

Una de las novelas más aclamadas de la legendaria escritora de suspenso, Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express, será adaptada a videojuego por parte de Microids, y estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 19 de octubre de 2023. Ambientado en 2023, Agatha Christie – Murder on the Orient Express vuelve a contar esta historia clásica para un público moderno. Fiel a la trama central, se han añadido elementos adicionales a la historia para sorprender y deleitar incluso a los fans más entregados a la Reina del Crimen.

La Edición Deluxe física estará disponible para todas las plataformas, a excepción de PC, e incluirá el videojuego, un libro de arte de 48 páginas, la banda sonora original digital y un marcapáginas del Orient Express, para los más coleccionistas.

Agatha Christie – Murder on the Orient Express ha sido desarrollado por Microids Studio Lyon, con la dirección artística de Cédric Peyravernay, un artista francés que ha realizado importantes contribuciones a la industria del videojuego. Ha demostrado su talento y experiencia como diseñador de personajes en grandes proyectos como Diablo IV, Prey, Dishonored y su secuela y dos episodios de la serie de Netflix, Love, Death + Robots. El libro de arte de 48 páginas, disponible en la Edición Deluxe, muestra algunos de los trabajos de diseño de personajes de la artista.