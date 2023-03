Así es la hermosa Nintendo Switch OLED de TLoZ: Tears of the Kingdom Edition, que saldrá en abril

Con el estreno del esperadísimo juego de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom casi a la vuelta de la esquina , el 12 de mayo del presente mes, Nintendo ha presentado una nueva edición especial de la Nintendo Switch OLED inspirada en dicho título, la cual saldrá a la venta el 28 de abril, por lo que, por supuesto, (importante) no incluirá el juego.

“La consola Nintendo Switch - Modelo OLED cuenta con una vibrante pantalla OLED de 7 pulgadas, un amplio soporte ajustable, un dock con puerto LAN por cable (el cable LAN se vende por separado), 64 GB de almacenamiento interno, una parte del cual está reservada para uso de la consola, y audio mejorado en modo portátil y de sobremesa. La consola Nintendo Switch - Modelo OLED se puede jugar en tres modos: Modo TV, que se juega en un televisor mientras la consola está acoplada; modo portátil, cuando se acoplan los mandos Joy-Con para jugar de forma portátil; y modo sobremesa para sesiones de juego multijugador sobre la marcha. Estas versátiles funciones se adaptan perfectamente a los lugares a los que te lleven tus épicas aventuras en el juego o en la vida”.

“En The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, decidirás tu propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y las misteriosas islas que flotan en los vastos cielos. El viaje lo creas tú en esta secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, una aventura épica por la tierra y los cielos de Hyrule. En un mundo alimentado por tu imaginación, tendrás que aprovechar el poder de las nuevas habilidades de Link para luchar contra las fuerzas malévolas que amenazan el reino”, comentan desde Nintendo.