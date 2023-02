The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom emocionó con un nuevo tráiler que anticipa tragedia

Se ha hecho esperar, durante mucho, mucho tiempo, pero The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está cada vez más cerca. A estas alturas, es seguro decir que se trata del título más esperado del año, y un fuertísimo candidato a llevarse el premio a Juego del Año en The Game Awards 2023. Para ir calentando motores, Nintendo mostró un nuevo tráiler durante su transmisión en directo.

Se reafirma que el juego motivará la exploración vertical, es decir, podremos surcar los cielos con distintos tipos de transportes. Esta aventura ofrecerá una interesante ambientación en el firmamento, donde encontraremos varios puntos de interés para explorar. Se implementará nuevo armamento, distinto del que vimos en el título anterior, y otras características que volverán la exploración más interesante.