Avatar: The Last Airbender tendrá un juego gratuito para dispositivos móviles en 2024

Tilting Point, uno de los principales editores mundiales de juegos free-to-play, y el desarrollador de juegos de estrategia en tiempo real AN Games, bajo licencia de Paramount Consumer Products, están desarrollando un juego de estrategia multijugador para móviles centrado en la franquicia Avatar: The Last Airbender de Nickelodeon.

Basado en las famosas series de televisión Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra, el juego estratégico para móviles hará que los jugadores exploren el mundo de Avatar, interactúen con queridos personajes y colaboren con otros jugadores para derrotar a un Culto Bárbaro de la Muerte que rinde culto a un espíritu maligno empeñado en dominar el mundo. El título oficial y otros detalles del juego, que se lanzará en 2024, se anunciarán en los próximos meses.

En este juego multijugador de estrategia para móviles, los jugadores asumirán el papel de un líder encargado de construir un ejército y una comunidad para restaurar el equilibrio en el mundo de Avatar. La estrategia es clave, ya que los jugadores tendrán que construir ciudades, gestionar recursos, construir y mejorar edificios, explorar el mundo y participar en combates tácticos para salir victoriosos. Centrado en la construcción de ciudades, el juego cooperativo y la exploración, los jugadores trabajarán juntos para expandir territorios, gestionar recursos y restaurar la armonía en el mundo de Avatar.

“Mis hijos crecieron viendo Avatar: The Last Airbender y yo estaba allí para cada episodio”, dijo Kevin Segalla, CEO y fundador de Tilting Point. “Nos gustó tanto que, cuando se hicieron mayores, toda la familia nos hicimos nuestros primeros tatuajes, cada uno con uno de los símbolos de los cuatro elementos que mejor representaban nuestras personalidades. Nickelodeon y Paramount Consumer Products crearon una serie increíble, y entre Tilting Point y los expertos en estrategia para móviles de AN Games, estamos súper emocionados de crear un juego que será igual de increíble”.

Este es el último título de la cartera de juegos de talla mundial de Tilting Point, que cuenta con algunas de las IP con licencia más reconocidas del mundo. Este será el tercer juego para móviles de Tilting Point con Nickelodeon y Paramount Consumer Products tras el galardonado en 2020 SpongeBob: Krusty Cook-Off y el recientemente anunciado SpongeBob Adventures: In a Jam!, que ya está disponible para preinscripción.