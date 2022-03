Babylon’s Fall estrena y se estrella completamente: nadie está hablando de él, ¿qué ocurre en realidad?

¿Qué es lo que ocurre? Cada vez que se lanzan juegos de Square Enix , la compañía comunica inmediatamente que el juego “no cumplió con las ventas esperadas”. Por ello, los jugadores especulan que, quizás y las expectativas de la empresa son demasiado altas, más altas de lo que deberían. Esto ocurrió recientemente con el, de hecho, galardonado Marvel’s Guardians of the Galaxy , cuando la empresa calificó al juego como “un fracaso financiero”.

Cuando hablamos de Square Enix , hablamos de una empresa de videojuegos con muchísimo renombre. Pero que últimamente sufre de un problema que, aparentemente, no se han dado cuenta que se han causado ellos mismos, y varios jugadores han comenzado a notar un patrón en los comunicados de la compañía.

Babylon’s Fall, que gozó de cierto grado de publicidad antes de su lanzamiento, llegó hoy a las tiendas digitales de PlayStation 4 y 5, y a Steam. Pero fueron muy pocos los jugadores que hicieron eco de este estreno que, sumado al desinterés de la propia distribuidora, Square Enix, quedó enterrado entre las noticias menos relevantes del día. Por más que la desarrolladora, Platinum Games, se esfuerce, no logró llamar la atención con su juego.

Incluso al agregador de reseñas Metacritic todavía no puede mostrar una nota promediada del título, pues no cuenta con las suficientes reseñas para hacer el cálculo. Y como todos sabemos, desde el momento en que no se ofrecen reseñas del juego, es un mal augurio. De momento, y para hacernos una día de lo mixto que podría ser un recibimiento del título solo hay dos reseñas existentes actualmente.