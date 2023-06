‘Batman: Arkham Trilogy’ llevará una de las mejores trilogías de los videojuegos a Nintendo Switch

Cuando se habla de los mejores videojuegos basados en cómics, es imposible no pensar en la trilogía Arkham . Esta serie de juegos protagonizados por el Caballero de la Noche se ha ganado el cariño y respeto de toda la comunidad de jugadores. El primer juego, Batman: Arkham Asylum , se lanzó en 2009, y fue un título rompedor para la época, siendo recibido de forma extremadamente positiva por crítica y público.

El verdadero cierre de esta trilogía llegó en 2015, con Batman: Arkham Knight , que aunque añadía ciertos elementos que no terminaron de gustar del todo para el público, constituyó un buen final para lo construído en Arkham Asylum y Arkham City , ganándose el cariño de los jugadores.

Cabe mencionar que, en 2013, tuvimos dos juegos más de la saga Arkham . Una precuela titulada Batman: Arkham Origins , que fue desarrollada por Warner Bros. Games Montreal y no por Rocksteady Studios , al igual que Batman: Arkham Origins Blackgate , que fue desarrollado por Armature Studio para Nintendo DS y PlayStation Vita . Ninguno de los dos juegos se toma en cuenta para la trilogía.

Ahora, los jugadores de Nintendo Switch podrán jugar estas tres joyas del género de acción-aventura gracias al port que está siendo desarrollado por Turn Me Up Games. Batman: Arkham Trilogy incluirá los tres juegos principales de los que hablamos y, aunque no se dio una ventana de lanzamiento específica, se sabe que el título llegará al mercado este mismo año.

Además, Batman: Arkham Trilogy incluirá todos los DLC de todos los juegos, por lo que estamos hablando de las versiones completas de estos títulos. Nada hará falta para tener la experiencia completa mientras impartes justicia de la mano del Caballero de la Noche.