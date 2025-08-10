Diez Gaming

La beta de Battlefield 6 es un éxito masivo, y supera a Call of Duty en concurrencia histórica en Steam

La beta abierta de Battlefield 6 ya sumó más de medio millón de jugadores concurrentes en Steam; una cifra impresionante y que encima no toma en cuenta aquellos jugadores en consolas.

    Battlefield 6 llegará el próximo 10 de octubre, para las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.
El fin de semana de beta abierta de Battlefield 6 se llevó a cabo entre el 9 y de 10 de agosto, y los jugadores interesados en probar esta nueva instancia de la franquicia podía acceder (gratis en PC, con suscripciones de juego online en consolas), y para sorpresa de propios y extraños, los servidores del juego estuvieron a reventar, significando un éxito para esta prueba abierta.

Luego del fracaso que fue Battlefield 2042 en todos los aspectos, las expectativas para el siguiente título eran bastante altas. Los fans de la franquicia tenían fe en que pudiera volver a despegar, y Electronic Arts decidió regresar a lo que hacía la saga especial, destrucción y ambiente bélico de primer nivel. La inmersión ofrecida ha sido suficiente para mantener a los jugadores enganchados a la beta abierta.

Si tomamos en consideración la fatiga de Call of Duty y el desprecio generalizado por la dirección que ha tomado la franquicia de Activision, Battlefield 6 representa una oportunidad de oro para retomar control sobre el mercado de disparos en primera persona, monopolizado durante los últimos años por Call of Duty, que tiene a sus jugadores desencantados con sus lanzamientos anuales de calidad cuestionable.

Tanto ha sido el interés, que en Steam, la beta abierta de Battlefield 6 alcanzó un récord de jugadores concurrentes de más de medio millón (500,000), superando el récord histórico de Call of Duty, con 491,670 jugadores en el lanzamiento de Modern Warfare 2; cifras perfectamente comparables, pues en el número de CoD también se incluyen jugadores en Warzone 2.0, que también fue de acceso gratuito.

Por supuesto, todavía falta ver si el interés se mantiene para la segunda beta abierta, que se llevará a cabo el próximo fin de semana comprendido entre el 14 y el 17 de agosto. Las cifras que en ese momento se muestren, podrán dar una idea más clara del interés generalizado por el juego, aunque la verdadera prueba de fuego será una vez que el juego estrene oficialmente.

Battlefield 6 espera su lanzamiento para el próximo 10 de octubre, en las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El juego no pretender ser un Call of Duty Killer, pero sí aspira a recuperar esa cuota de mercado que ha perdido a través de los años, siendo este el momento perfecto considerando el poco esfuerzo de la competencia, que se encuentra ya demasiado cómoda luego de años sin un rival con potencial.

