La beta de Battlefield 6 es un éxito masivo, y supera a Call of Duty en concurrencia histórica en Steam

Por supuesto, todavía falta ver si el interés se mantiene para la segunda beta abierta, que se llevará a cabo el próximo fin de semana comprendido entre el 14 y el 17 de agosto. Las cifras que en ese momento se muestren, podrán dar una idea más clara del interés generalizado por el juego, aunque la verdadera prueba de fuego será una vez que el juego estrene oficialmente.<b>Battlefield 6</b> espera su lanzamiento para el próximo 10 de octubre, en las plataformas de <b>PlayStation 5</b>, <b>Xbox Series X|S </b>y <b>PC</b>. El juego no pretender ser un <i>Call of Duty Killer</i>, pero sí aspira a recuperar esa cuota de mercado que ha perdido a través de los años, siendo este el momento perfecto considerando el poco esfuerzo de la competencia, que se encuentra ya demasiado cómoda luego de años sin un rival con potencial.