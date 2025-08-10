La beta de Battlefield 6 es un éxito masivo, y supera a Call of Duty en concurrencia histórica en Steam

El fin de semana de beta abierta de Battlefield 6 se llevó a cabo entre el 9 y de 10 de agosto, y los jugadores interesados en probar esta nueva instancia de la franquicia podía acceder (gratis en PC, con suscripciones de juego online en consolas), y para sorpresa de propios y extraños, los servidores del juego estuvieron a reventar, significando un éxito para esta prueba abierta. Luego del fracaso que fue Battlefield 2042 en todos los aspectos, las expectativas para el siguiente título eran bastante altas. Los fans de la franquicia tenían fe en que pudiera volver a despegar, y Electronic Arts decidió regresar a lo que hacía la saga especial, destrucción y ambiente bélico de primer nivel. La inmersión ofrecida ha sido suficiente para mantener a los jugadores enganchados a la beta abierta.

Si tomamos en consideración la fatiga de Call of Duty y el desprecio generalizado por la dirección que ha tomado la franquicia de Activision, Battlefield 6 representa una oportunidad de oro para retomar control sobre el mercado de disparos en primera persona, monopolizado durante los últimos años por Call of Duty, que tiene a sus jugadores desencantados con sus lanzamientos anuales de calidad cuestionable. Tanto ha sido el interés, que en Steam, la beta abierta de Battlefield 6 alcanzó un récord de jugadores concurrentes de más de medio millón (500,000), superando el récord histórico de Call of Duty, con 491,670 jugadores en el lanzamiento de Modern Warfare 2; cifras perfectamente comparables, pues en el número de CoD también se incluyen jugadores en Warzone 2.0, que también fue de acceso gratuito.