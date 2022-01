Blockverse, el juego NFT que estafó a todos: vendió sus 10,000 artículos y los desarrolladores huyeron con $3 millones

Estamos hablando de Blockverse , un juego que estaría basado en Minecraft , y que utilizaría, cómo no, la tecnología blockchain para incorporar NFTs a su videojuego. Tras comenzar con la venta de estos coleccionables, seguro ni ellos mismos se esperaban el arrollador éxito que tendrían. Con tantas personas que apoyan los NFTs, estos artículos se vendieron en su totalidad en menos de ocho minutos.

Con lo candente que se encuentra todavía esta situación de los NFT y cómo algunas compañías de videojuegos se mueren por integrarlos a la industria (como Ubisoft ), aún cuando la gran mayoría de desarrolladores está en contra de esta idea. Estos “bienes digitales” se encuentran en el ojo del huracán, tras una nueva estafa que involucra un juego que realmente no existió.

Con una comunidad de jugadores impacientes por ver qué más ofrecería Blockverse, tras venderse todos sus coleccionables, ¿cuál sería su siguiente paso? Y lo cierto es, que lo ocurrió tomó por sorpresa a todos los inversores, pues la página web de Blockverse fue eliminada, su servidor de Discord cerró, y todo en sus redes sociales no fue más que silencio.

Los 10,000 NFTs que se habían puesto a la venta habían sido vendidos por 3 millones de dólares en total. Y ahora, no había ni una sola palabra por parte del equipo desarrollador, más allá de su última publicación, que había sido el anuncio de que todas las unidades habían sido vendidas. ¿Qué pasó aquí entonces? Pues lo más lógico sería pensar que se trató de una estafa, que nunca existió Blockverse, y que estos NFTs que, aunque legítimamente ahora eran propiedad de sus compradores, no servirían para nada, pues no habría un juego en el cual usarlos.

Dos días después de que todos los comprados creyeran haber sido estafados luego de que los creadores de Blockverse desaparecieran sin dejar rastro, el Twitter de los estafadores revivió, con un nuevo mensaje, anexando un link con una extraña carta de disculpa, asegurando que todo había sido un malentendido. Desde luego, las explicaciones dadas por el equipo no trajeron calma a los jugadores.