Blumhouse, estudio de cine con exitazos de películas de terror, abrirá su división de videojuegos de horror

Cuando vemos el sello de Blumhouse Productions en una película de terror sabemos que estaremos ante una producción de calidad, que sigue altos estándares del cine de suspenso y que no se va con el susto fácil, como suelen hacer la mayoría de producciones de este género. Como ejemplos, tenemos a las películas Actividad Paranormal, Insidious, La Purga, Siniestro, Fragmentado, Get Out y más recientemente, M3GAN.

Desde las oficinas principales del estudio se ha confirmado que abrirán una división dedicada a la distribución de videojuegos, por supuesto, del género de horror, para lo que contarán con el talento de desarrolladoras independientes que tengan la facilidad de hacer volar su imaginación en beneficio de la innovación. Los presupuestos de estos juegos se mantendrán por debajo de los 10 millones de dólares, para permitir la expansión creativa.