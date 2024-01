Call of Duty anticipa la llegada de The Walking Dead para su Temporada 2, que inicia en febrero

Tanto Call of Duty: Modern Warfare 3 como Warzone se encuentran actualmente disfrutando de su Temporada 1, la cual ha servido para acomodar algunas cosas, realizar ajustes y complementar el multijugador con nuevos mapas y modos de juego ausentes que ya se habían visto en entregas anteriores.

Sin embargo, Activision ya calienta motores para la llegada de la Temporada 2, que iniciará el 7 de febrero, automáticamente tras finalizar la temporada actual. Para esta segunda temporada de Call of Duty, todavía no se ha revelado más información, con la excepción de una futura colaboración con The Walking Dead.