Call of Duty: Modern Warfare 2, tras jugar la beta, podemos decir que es se trata de uno de los grandes estrenos de 2022

Estos últimos días ha estado disponible, de manera gratuita, la beta abierta de Call of Duty: Modern Warfare 2 con algunos de sus modos de juego, para que todo aquel tenga interés en probar el juego antes de su estreno el 28 de octubre, pueda hacerlo sin ningún problema. En DIEZ, hemos estado jugando la versión de PlayStation 5, y hoy, venimos dispuestos a compartir las impresiones que nos ha dejado el próximo juego de la saga de disparos más famosa.

La calidad gráfica y a jugabilidad del título es lo que podríamos llamar la experiencia definitiva de Call of Duty. El nivel visual del juego, gráficos, elementos, texturas, todo, es muy superior a lo visto en cualquier otro juego de la saga, superando a Call of Duty: Modern Warfare, y superando, por millones de años, a Call of Duty: Vanguard, que fue el juego anterior, y uno de los peores de la franquicia.