El soulslike Morbid: The Lords of Ire prepara su estreno para el próximo mes; demo ya en PC y PS5

Morbid: The Lords of Ire, el esperado slash ‘em up que promete sumergir a los jugadores en una experiencia de pesadilla, ha anunciado un adelanto en la fecha de lanzamiento. Desarrollado por Still Running y publicado por Merge Games, este título se prepara para su debut el 17 de mayo en diversas plataformas, incluyendo PC, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, y ahora, también para Xbox One.

La secuela del exitoso Morbid: The Seven Acolytes promete llevar la experiencia a un nuevo nivel, ofreciendo una perspectiva 3D y una jugabilidad renovada. Los jugadores se adentrarán en un mundo lleno de horrores y desafíos, enfrentándose a enemigos temibles y poderosos Señores de Ire a lo largo de cinco niveles únicos.