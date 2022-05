Call of Duty: Modern Warfare 2 ya tiene fecha de estreno oficial; además, nos muestra a la Task Force 141 en su esplendor

Aunque los últimos dos juegos de la saga Call of Duty no gustaron a todo el mundo, es decir, Call of Duty: Black Ops Cold War y el infame Call of Duty: Vanguard, el título que salió al mercado antes que ellos, en 2019, Call of Duty: Modern Warfare, un reinicio de la subsaga Modern Warfare, revivió el interés de los jugadores por estos juegos de disparos, convirtiéndose en todo un éxito en ventas y crítica.

El arrollador éxito de Modern Warfare fue tal, que dejó la vara demasiado alta para los juegos que le seguirían, los cuales al ser estrenados se sintieron de una calidad inferior. Siendo Modern Warfare desarrollado por Infinity Ward, Cold War por Treyarch y Raven Software, y Vanguard por Sledgehammer Games, quienes entregaron un producto mediocre, era evidente que este Modern Warfare 2 de Infinity Ward sería un juego muy esperado.