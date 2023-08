Call of Duty: Modern Warfare 3 es revelado oficialmente, a menos de un año del último juego de la saga

Activision no puede permitirse parar, no cuando Call of Duty le genera tantísimos ingresos. A menos de un año del lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 2 y Call of Duty: Warzone 2.0, ya se ha revelado el tan rumoreado Call of Duty: Modern Warfare 3, que dará fin a la trilogía reimaginada iniciada en 2019.

En esta ocasión, el desarrollo ha pasado a manos de Sledgehammer Games, quienes entregaron el cuestionable Call of Duty: Vanguard en 2021, por lo que, a diferencia de los dos juegos de Modern Warfare anteriores, y los dos juegos de Warzone, Call of Duty: Modern Warfare 3 no estará en manos de Infinity Ward.