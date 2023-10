Call of Duty: Modern Warfare 3 presenta el tráiler de su multijugador, con todos los mapas remasterizados

En un movimiento que ha dejado a los fanáticos de Call of Duty en estado de éxtasis, el anticipado tráiler del multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 3 hizo su gran entrada un día antes del esperado evento de Call of Duty Next. Pero este no es solo un tráiler común; es un viaje emocional a través del tiempo y la nostalgia, un tributo vibrante al amado Modern Warfare 2 original que conquistó corazones en 2009.

La música siempre ha sido una parte fundamental de la experiencia de Call of Duty, y esta vez no es la excepción. El tráiler del multijugador de Modern Warfare 3 se sincroniza perfectamente con el icónico tema ‘Till I Collapse de Eminem, que hace eco al tráiler del Modern Warfare 2 original en 2009. Esta elección musical no solo evoca emociones perdurables, sino que también sirve como un recordatorio de la rica historia que ha llevado a la franquicia a donde está hoy.