Call of Duty: Vanguard echa la lógica por la borda e introduce villanos de juegos pasados y armas futuristas

Si algo hay que reconocerle a Activision es la tremenda persistencia que tuvo con Call of Duty: Vanguard. El juego no solamente fue destruido por la crítica y por los jugadores en sus primeros meses, sino que también perdía jugadores con el paso del tiempo. Y aún así, Sledgehammer Games y Treyarch nunca dejaron de añadir más y más contenido en estos 11 meses de vida del juego. Recordemos que el ciclo de vida de Call of Duty: Vanguard finaliza el 28 de octubre, con el estreno de Call of Duty: Modern Warfare 2.

La última temporada de Call of Duty: Vanguard, es decir, la Temporada 5, añadirá varios nuevos operadores, muchas armas nuevas, dos mapas, contenido para el modo zombis y un evento temático de la temporada para Call of Duty: Warzone. La temporada lleva por nombre “La Última Batalla”, y el tema principal es la lucha entre héroes y villanos, para lo cual, han decidido traer a villanos de juegos anteriores de la saga, sin importar la lógica.

Cuatro operadores serán añadidos, y conformarán una división llamada Task Force Tyrants. Tendremos a Raúl Menéndez, un político y terrorista nicaragüense, antagonista principal de Call of Duty: Black Ops 2. Khaled Al-Asad, comandante terrorista árabe, antagonista principal de Call of Duty 4: Modern Warfare. Gabriel T. Rorke, un exoficial de la Marina estadounidense, antagonista principal de Call of Duty: Ghosts. Y finalmente, Seraph, soldado del futuro miembro de la organización criminal conocida como Los 54 Inmortales, es un personaje jugable de Call of Duty: Black Ops 3.

La compañía no ha brindado una explicación sobre cómo estos personajes, que han muerto en los respectivos juegos en los que fueron villanos, llegaron a este punto de la historia, tomando en cuenta que ninguno de ellos siquiera había nacido durante los acontecimientos de Call of Duty: Vanguard (entre 1939 y 1945). Lo más sensato, en este caso, es ignorar por completo la historia de Call of Duty y simplemente darnos de tiros con todo el mundo.

Durante la Temporada 5, serán añadidas cinco nuevas armas. El subfusil RA 225, que cuenta con una alta cadencia de disparo y resulta muy compacta en combate. El Revólver Valois, un revólver que cuenta con un cañón en forma de cuchilla para atacar cuerpo a cuerpo. Los rifles de asalto BP50 y el Lienna 57. Y un arma de rayos experimental futurista, la EX1, que utiliza una batería para disparar rayos, sobra decir que esta arma no existió durante la Segunda Guerra Mundial.

Se añadirán los mapas Beheaded, una versión miniatura postapocalíptica de Times Square, y Fortress, un mapa de tamaño medio en un cementerio de barcos. El modo zombis recibirá su último capítulo, con todo y misiones narrativas y peleas de jefes, este capítulo lleva por nombre “El Arconte”, que llevará a los jugadores al enfrentamiento final contra el demonio Kortifex.