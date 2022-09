Call of Duty: Warzone 2.0 ya tiene fecha de lanzamiento; te contamos aquí todos los detalles del juego gratuito

Con todo el revuelo que ha causado Call of Duty estos últimos días, especialmente con el inicio de la beta de Call of Duty: Modern Warfare 2 el día de ayer, exclusivamente para los jugadores de PlayStation que lo habían preordenado, tal parece que Activision no se quedará solamente con emocionar a los fans con un solo juego, sino que ahora tiene dos títulos a la vuelta de la esquina.

El primero de ellos es, por supuesto, el propio Call of Duty: Modern Warfare 2, que espera su estreno para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC este 28 de octubre. Y por otro lado, tenemos a Call of Duty: Warzone 2.0, la secuela del battle royale de la franquicia, que se lanzó de manera gratuita en 2020, y que se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la compañía.