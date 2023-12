Capcom presenta ‘Monster Hunter Wilds’, la intrigante nueva entrega de la franquicia que llegará en 2025

Durante la ceremonia de The Game Awards, antes de entregar el premio de Game of the Year, que terminaría ganando Baldur’s Gate 3, se presentó un último tráiler de anuncio, que sería nada menos que un nuevo título de Monster Hunter.

Este lleva por nombre Monster Hunter Wilds, y se reveló con un curioso tráiler en el que vemos a un cazador atravesando una llanura llena de monstruos inofensivos, a lomos de una criatura con alas, mientras escapa de una tormenta.