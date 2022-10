Caso Hellena Taylor y Bayonetta 3: cómo arruinar tu carrera de actriz para siempre

Todo empezó el 15 de octubre, con un inesperado video de tres partes publicado en la cuenta personal de Hellena Taylor en Twitter, reconocido lugar para quejarse de cualquier cosa. La actriz Hellena Taylor, conocida por ser la voz del personaje Bayonetta, protagonista de la franquicia homónima, denunciaba el trato que había recibido por parte de PlatinumGames, desarrolladores de la saga.

Y es que Taylor había sido reemplazada en su papel de Bayonetta para esta tercera entrega de la saga. Tiempo atrás, PlatinumGames había declarado que la actriz no participaría en el juego ya que no tenía disponibilidad en su agenda. En estos videos, Taylor contaba “la verdad” de por qué no sería más la voz de la protagonista del juego, entre otros temas.