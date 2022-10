CD Projekt Red revela que está trabajando en un remake del primer The Witcher, aunque falta muchísimo

” The Witcher es donde empezó todo para nosotros, para CD Projekt Red . Fue el primer juego que hicimos, y fue un gran momento para nosotros. Volver a este lugar y rehacer el juego para que la próxima generación de jugadores lo experimente se siente igual de grande, si no más ”, dijo Adam Badowski, jefe de estudio de CD Projekt Red .

“Colaborar con Fool’s Theory en el proyecto es igual de emocionante, ya que algunas de sus personas han participado anteriormente en los juegos de The Witcher. Conocen bien el material original, saben las ganas que tienen los jugadores de ver el remake y saben cómo hacer juegos increíbles y ambiciosos. Y aunque pasará algún tiempo antes de que estemos preparados para compartir más sobre y del juego, sé que la espera merecerá la pena”, terminó su comunicado en el sitio web oficial.

El remake de The Witcher no cuenta ni de broma con una fecha de lanzamiento, pero el estudio ya declaró que tendremos más información sobre este inesperado remake dentro de un tiempo. Por lo pronto, el estudio se enfoca en su lanzamiento más próximo, que es el DLC para Cyberpunk 2077, Phaton Liberty, aunque cabe aclarar que, aunque no hemos tenido novedades desde hace meses, el estudio insiste en que la versión next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt saldrá este año, aunque solo le quedan dos meses y no se han pronunciado al respecto.