Celebra el estreno de Street Fighter 6 con Gameshotz y GuineoSpot este 3 de junio en Smash House, SPS

“Me gusta el hecho de que los torneos son abiertos, no importa que tan talentoso es alguien, podés llegar a participar (...) Yo siempre he querido ganar pero luego me di cuenta que hay gente que es demasiado buena también. Y a diferencia de un juego en equipo, si perdés, realmente fue porque alguien fue mejor que vos, no podés echarle la culpa a alguien más, es algo bien introspectivo en cuanto a mejorar porque querés (...) Hasta cómo jugás es una expresión bien individual y es algo super único que no encontrás en otros juegos que tienen una forma específica para jugarlo de la forma más óptima. Los fighting games son perfectos así como el ajedrez porque existe la imperfección humana”, finalizó.

Resumiendo, Gameshotz y GuineoSpot celebrarán el estreno de Street Fighter 6 este sábado 3 de junio en Smash House, San Pedro Sula. Con un costo de 70 lempiras la entrada, podrás disfrutar, a partir de la 1:00 PM, de consolas con el juego, partidas de exhibición entre grandes jugadores, y a partir de las 5:00 PM, dará inicio un torneo del juego, en el que los tres primeros lugares podrán obtener premios. No olvides preinscribirte en este enlace.