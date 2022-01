Conoce a la streamer aficionada a las armas que se convirtió en personaje de Call of Duty: Modern Warfare

Siendo también una adicta al gimnasio, Alex se convirtió en modelo fitness, donde rápidamente alcanzó una gran popularidad, en gran medida gracias a sus redes sociales, donde alcanza números bastante impresionantes. A día de hoy, aunque se mantiene en forma, Alex se dedica mayormente al streaming de videojuegos de disparos como Call of Duty: Warzone, PUBG o las entregas de Resident Evil.

Es de hecho con la saga de Call of Duty que Alex tiene una memorable anécdota, pues fue introducida como personaje en el videojuego Call of Duty: Modern Warfare (y Call of Duty: Warzone). Su personaje se llama Mara, y se trata de una operadora de la facción de la Coalición, que son los tipos buenos dentro de la historia de Call of Duty. Zedra fue la modelo de rostro para crear el personaje, pero su voz es dada por la actriz de voz Roxana Ortega.