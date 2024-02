Death Stranding 2: On the Beach muestra un extenso video con mucho de lo que podemos esperar

Durante el evento de State of Play, el anuncio final fue para Kojima Productions, que deleitó al público con un muy extenso video de Death Stranding 2: On the Beach, secuela cuyo nombre finalmente fue revelado durante la presentación de este día, y cuyo lanzamiento está programado para el 2025.

Es verdad que ya habíamos tenido un breve primer vistazo de este juego, pero en el video de hoy, hemos podido ver mucho más a fondo sobre su historia, aunque tampoco es como si quedara muy claro, pero, en términos generales, Sam deberá continuar su viaje para reconectar al mundo.

Pudimos ver a Norman Reedus y Léa Seydoux regresando a sus papeles como Sam y Fragile, respectivamente. Así como también a Troy Baker, que regresa como Higgs, personaje que se creía muerto, pero ahora tiene un cambio de aspecto, además de una guitarra eléctrica que dispara rayos, muy al estilo Kojima.