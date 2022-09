Dragon Ball Z: Kakarot recibirá una versión next-gen y un nuevo DLC de Bardock, el padre de Goku

Así, Bandai Namco ha revelado que Dragon Ball Z: Kakarot recibirá una nueva versión para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, que significará una mejora visual en la calidad de video, aunque también de audio, con resolución 4K, además de una tasa de fotogramas de 60 por segundo. Aunque no se dio más detalles sobre lo que incluirá esta nueva versión, ni cuando estará disponible.

Bandai Namco es conocida por extender la vida de sus juegos más allá de lo pensado, a través de contenido descargable de pago que termina por hacer sangrar bastante la billetera de los jugadores. El RPG titulado Dragon Ball Z: Kakarot , estrenado en 2020, no parece ser la excepción, pues la empresa ha presentado sus planes a futuro para con el juego.

También se reveló el que viene siendo el cuarto contenido DLC para Dragon Ball Z: Kakarot , que llevará por nombre Bardock – Alone Against Fate , y que se basará en el especial de 47 minutos lanzado en 1990 que se llamó en Hispanoamérica “ La batalla de Freezer contra el padre de Goku ”, y que presentaba por primera vez al personaje de Bardock, el padre de Goku, y cómo Freezer traicionaba y exterminaba a la raza saiyajin, que eran sus sirvientes, por temor a la profecía del súper saiyajin legendario.

Lo que sí se confirmó es que contará con todos los contenidos DLC lanzados hasta el momento, y que a pesar de que esta versión nueva exista, futuros contenidos descargables de pago también llegarán a las versiones de PS4 , Xbox One , Nintendo Switch , Google Stadia y PC de manera simultánea.

Aunque no se compartieron más detalles, se informó que en este nuevo DLC, los jugadores podrán reproducir los acontecimientos de aquel especial de televisión, jugando como Bardock e interactuando con otros miembros de la raza saiyajin y otros sirvientes de Freezer, así como luchar contra el propio villano en un combate de jefe que anticipa una alta dificultad.

Tanto la versión next-gen del juego y el DLC de Bardock – Alone Against Fate preparan su llegada para el siguiente año. Por lo pronto, Dragon Ball Z: Kakarot se encuentra actualmente disponible para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia y PC.