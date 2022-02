Dying Light 2: Stay Human estrena mañana, pero ya tenemos las críticas del juego, que señalan un desempeño regular

La compañía desarrolladora, Techland , se puso manos a la obra con el desarrollo de su secuela al poco tiempo, y ahora, Dying Light 2: Stay Human está próximo a estrenarse este 4 de febrero, esta vez, distribuido por Square Enix , y no por Warner Games como su antecesor. Esta vez, el juego nos presenta un mundo que ya lleva 15 años después del apocalipsis zombi.

Para sorpresa de nadie, Dying Light 2: Stay Human ha sido del agrado de la prensa especializada, la cual destaca la inmensidad del mapa explorable, cuatro veces más grande que el del juego anterior. Aunque el primer título dejó la vara bastante alta, esta secuela sabe defenderse, a pesar de que su mecánica de parkour ya no sea una sorpresa o una innovación.

Con el mundo hecho un caos a consecuencia del virus que muta a las personas, los pocos sobrevivientes luchan por seguir existiendo en un mundo que ya no les pertenece. Nuestro protagonista, Aiden Caldwell, deberá hacer lo que sea necesario para mantener a flote el asentamiento. El juego promete que las decisiones que tomemos definirán el futuro de la historia.

El agregador de reseñas Metacritic, ya nos da un indicativo del recibimiento que tuvo el juego por parte de la crítica especializada. En su versión para PC, el juego cuenta con su nota más alta, siendo de 79. La versión para Xbox Series X|S muestra una calificación promedio de 78. Y la versión para PlayStation 5, que suele ser siempre la que tiene la nota más baja (y no ha sido la excepción) cuenta con un 77.

Dying Light 2: Stay Human estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC este viernes 4 de febrero. Aunque algunos jugadores ya lo tienen en su poder, la desarrolladora, Techland, aconseja no jugar el juego hasta mañana, pues es cuando se liberará el parche del día uno, reparando algunos inconvenientes del juego. Así que ya saben, no lo empiecen a jugar sin actualizar.