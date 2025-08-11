Diez Gaming

EA Sports FC 26: estos serían los ratings GLB de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

La beta cerrada de EA Sports FC 26 ha revelado cambios significativos en las valoraciones de figuras históricas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Las filtraciones han desatado debate sobre el impacto de la edad y las ligas actuales en sus ratings globales.

    EA Sports FC 26 llegará el próximo 25 de septiembre, para las plataformas de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y Amazon Luna.
La beta cerrada de EA Sports FC 26 ha comenzado a generar debate en la comunidad gamer y futbolera debido a los cambios introducidos en las valoraciones de los jugadores más icónicos del deporte. Desde su inicio el pasado 6 de agosto, esta fase de prueba, que se extenderá por 20 días, ha permitido que un grupo selecto de usuarios experimente de primera mano las novedades del título. Aunque la participación está limitada, las impresiones no han tardado en llegar a las redes sociales, encendiendo discusiones y filtrando información clave.

Uno de los temas más comentados ha sido el ajuste en los ratings globales (GLB) de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes, pese a su legendaria trayectoria, no han podido escapar al inevitable impacto de la edad y del contexto competitivo de las ligas en las que actualmente juegan. En la edición pasada, EA Sports FC 25, el astro argentino contaba con una valoración de 88, mientras que el delantero portugués mantenía un 86. Estas cifras, aunque ya reflejaban una etapa madura de sus carreras, ahora han dado un paso más hacia abajo.

En esta nueva entrega, Messi, con 38 años, verá reducida su valoración global a 87, un punto menos que en la versión anterior. Por su parte, Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, contará con un GLB de 85, la cifra más baja registrada para ambos futbolistas desde que aparecieron en las entregas anuales del videojuego. La noticia ha generado opiniones divididas: mientras algunos celebran que las valoraciones se ajusten a la realidad, otros creen que se trata de un golpe innecesario a dos leyendas vivas del fútbol.

El fenómeno de las filtraciones ha jugado un papel importante en la propagación de estos datos, a pesar de que todos los jugadores que participan en la beta aceptan automáticamente un contrato de confidencialidad al iniciar el juego. Estas restricciones, sin embargo, rara vez logran contener por completo el flujo de información, y en el caso de EA Sports FC 26, las valoraciones de Messi y Cristiano se convirtieron rápidamente en un tema de conversación global.

En lo que respecta al modo Ultimate Team, se espera que ambos futbolistas reciban cartas especiales con puntuaciones superiores a los 90 puntos, manteniendo así su estatus como piezas codiciadas por los coleccionistas y competidores online. No obstante, sus valoraciones globales base permanecerán en los nuevos números revelados, marcando una etapa en la que el realismo estadístico de EA Sports se impone a la nostalgia de los fanáticos.

EA Sports FC 26 tiene programado su lanzamiento oficial para el 25 de septiembre y estará disponible en una amplia gama de plataformas, incluyendo Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y Amazon Luna. La expectación crece no solo por las mejoras técnicas y jugables, sino también por cómo el juego seguirá reflejando la transición generacional en el fútbol, donde incluso los más grandes deben ceder terreno a las nuevas figuras.

