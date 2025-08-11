EA Sports FC 26: estos serían los ratings GLB de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

La beta cerrada de EA Sports FC 26 ha comenzado a generar debate en la comunidad gamer y futbolera debido a los cambios introducidos en las valoraciones de los jugadores más icónicos del deporte. Desde su inicio el pasado 6 de agosto, esta fase de prueba, que se extenderá por 20 días, ha permitido que un grupo selecto de usuarios experimente de primera mano las novedades del título. Aunque la participación está limitada, las impresiones no han tardado en llegar a las redes sociales, encendiendo discusiones y filtrando información clave.

Uno de los temas más comentados ha sido el ajuste en los ratings globales (GLB) de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes, pese a su legendaria trayectoria, no han podido escapar al inevitable impacto de la edad y del contexto competitivo de las ligas en las que actualmente juegan. En la edición pasada, EA Sports FC 25, el astro argentino contaba con una valoración de 88, mientras que el delantero portugués mantenía un 86. Estas cifras, aunque ya reflejaban una etapa madura de sus carreras, ahora han dado un paso más hacia abajo.

En esta nueva entrega, Messi, con 38 años, verá reducida su valoración global a 87, un punto menos que en la versión anterior. Por su parte, Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, contará con un GLB de 85, la cifra más baja registrada para ambos futbolistas desde que aparecieron en las entregas anuales del videojuego. La noticia ha generado opiniones divididas: mientras algunos celebran que las valoraciones se ajusten a la realidad, otros creen que se trata de un golpe innecesario a dos leyendas vivas del fútbol.