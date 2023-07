El catálogo de PlayStation Plus recibirá varios juegos nuevos en julio, entre ellos, un Game of the Year

Sony continúa añadiendo contenido fuerte y atractivo al catálogo de PlayStation Plus, para suscriptores del nivel Extra y superiores. Los suscriptores activos de este servicio estarán recibiendo 18 juegos nuevos para descargar sin coste adicional, a partir del 18 de julio. Estos títulos, entre los que destaca el ganador de Game of the Year de 2021, It Takes Two, serán:

• Circus Electrique (PS4)

• Dynasty Warriors 9 (PS4)

• Dysmantle (PS4 y PS5)

• Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R (PS4 y PS5)

• It Takes Two (PS4 y PS5)