El clásico de horror coreano White Day: A Labyrinth Named School llegará a PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

White Day: A Labyrinth Named School fue desarrollado inicialmente por el estudio surcoreano ROI Games, que lanzaron la primera versión del juego en 2001. Posteriormente, el título recibiría un lavado de cara completo, con gráficos visuales muchísimo mejores que los originales, esto para lanzarse fuera de Corea del Sur entre 2015 y 2017, cuando el juego salió para dispositivos móviles, PlayStation 4 , Xbox One y PC .

El sigilo y nuestro ingenio serán nuestras herramientas para defendernos, pues este se trata de un juego de supervivencia puro y no cuenta con armas de ningún tipo. Caminar con cuidado, evitar hacer ruido y resolver los puzles con rapidez será la clave para mantener a todos nuestros compañeros con vida. Y no solo los espectros son una amenaza, pues los conserjes del instituto no están en sus cabales, y matarán a cualquiera solamente al verlo.

El juego cuenta con 10 finales diferentes, por lo que la rejugabilidad está a la orden del día. Y no solo eso, ya que al completar el juego por primera vez y recibir cualquiera de estos finales, seremos recompensados con otro personaje jugable, por lo que en nuestra segunda partida, la historia se intercalará entre ambos estudiantes, nutriendo más la historia del juego.

White Day: A Labyrinth Named School espera su estreno para el mes de septiembre, para las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.