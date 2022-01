El desarrollo del nuevo Twisted Metal se tuerce: Sony retira del proyecto a Lucid Games, responsables de Destruction AllStars

Pero ahora, para PlayStation 5 , la compañía busca revivir la saga de Twisted Metal con un nuevo videojuego exclusivo. El problema es que aparentemente el desarrollo de este nuevo juego está teniendo severos problemas técnicos, pues Sony parece no encontrar a la desarrolladora ideal para encargarse del proyecto, puesto que, aunque Lucid Games había sido la elegida, Sony se ha retractado de su elección.

Ha pasado ya un tiempo desde la última vez que un juego de la saga Twisted Metal corrió en la familia de consolas de PlayStation , concretamente, desde 2012 que no vemos una entrega de la franquicia, siendo su último juego llamado Twisted Metal , a secas, que se lanzó para la consola PlayStation 3 . Tuvimos una generación entera sin un juego de Twisted Metal , pues PlayStation dio prioridad a sagas mejor establecidas o nuevas licencias.

Lucid Games es un estudio británico que, aunque no es propiedad de Sony, desarrolló Destruction AllStars, un juego de vehículos y acción que se lanzó exclusivamente para PlayStation 5, pero que no tuvo el mejor recibimiento, incluso el juego fue añadido como parte de los regalos de PlayStation Plus, con la esperanza de revivir el interés por el juego, cosa que tampoco funcionó.

Por supuesto, toda esta información se maneja a manera de rumor, pues es el portal de noticias de videojuegos VGC que ha compartido la información. Se habla de Sony bastante descontento con Lucid Games por el pobre desempeño de Destruction AllStar, razón por la que habría retirado a la desarrolladora del proyecto de Twisted Metal, proyecto que ciertamente no ha sido oficialmente anunciado, pero cuya existencia se conoce.