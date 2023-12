EL DLC de ‘The Indigo Disk’, para Pokémon Escarlata y Púrpura, ya está disponible

La nueva expansión de Pokémon Escarlata y Púrpura ya está aquí. Como segunda parte de la expansión de The Hidden Treasure of Area Zero, los eventos de The Indigo Disk ocurren después de la primera parte, The Teal Mask.

En esta nueva expansión, los jugadores se unirán a la Blueberry Academy como estudiante de intercambio, y durante su aventura, volverán a Paldea para descender al Gran Cráter de Paldea y descubrir aún más secretos del Area Zero.