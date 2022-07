El entorno financiero de Ubisoft le obliga a cancelar cuatro juegos en desarrollo y retrasar Avatar indefinidamente

Ubisoft acaba de cerrar su primer trimestre de este nuevo año fiscal, que es el momento en el que las compañías de videojuegos valoran el rendimiento de sus juegos y en base a ese y otros factores, determinan cuáles proyectos merecen continuar recibiendo inversión. En el caso de esta editora francesa, los resultados han sido satisfactorios, sin embargo, eso no significa que no rodarán cabezas.

Otro de los juegos cancelados es Splinter Cell VR, cuyo nombre es bastante explicativo por sí mismo, se iba a tratar de una experiencia de realidad virtual de la saga Splinter Cell, pero que ahora no verá la luz. No se debe confundir esta cancelación con el próximo juego de la franquicia Splinter Cell, que no es VR, y que no ha sido cancelado., sigue en desarrollo, aunque todavía no cuenta con fecha de lanzamiento.

Los otros dos juegos que Ubisoft canceló no habían sido siquiera anunciados, por lo que no se tiene más información sobre de qué títulos se trataba, pero si no estaban anunciados, probablemente se trataba de proyectos en fases verdaderamente tempranas, en las que todavía no se había invertido gran cosa, a diferencia de Ghost Recon: Frontline, que hasta había tenido una prueba a puertas cerradas.