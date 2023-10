El Equipo Mexicano de Overwatch está listo para disputar la Copa Mundial; hablamos con su main Tanque

Entrevista:

¿Quisieras empezar con tu perspectiva propia sobre el sentimiento de representar a México en esta nueva Copa Mundial?

“Personalmente, para mí es un sueño. Creo que México es un país en el que no se fomenta mucho el tema de los esports, no hay tanto apoyo. Y el que nosotros tengamos la oportunidad de poder clasificar en este ámbito que a todos nos gusta, y a mí me apasiona desde muy chico, es algo que me ilusiona mucho. Realmente voy a dar todo de mí para que el nombre de México esté en alto y cumplir un sueño más. Obviamente es complicado, porque hay equipos con más experiencia, en otros países se fomenta más este deporte, sin embargo, eso no me va a quitar la ilusión. Voy a luchar contra los nervios, es algo que se debe hacer, y pues, a darlo todo.”

Continuando un poco con lo que mencionabas sobre la situación de los esports, no solo en México, sino en toda la región, donde siempre es algo que se ha mantenido en oscuras. Es importante poner el reflector sobre estos temas. ¿Cómo has sentido la situación de la escena esports en el país?

“Yo creo que, como en todo, ha habido avances, pero el crecimiento no es tan exponencial. Obviamente me gustaría que hubiera más apoyo en este ámbito. Sin embargo, yo creo que todo ese tipo de situaciones por las que no pasa, situaciones del país, que tiene preocupaciones más grandes. Se apoya a otras cosas, me gustaría que se apoyaran más esports, pero entiendo que debe haber un equilibrio. Será difícil para Latam.”