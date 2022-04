El exclusivo de PlayStation, Bugsnax, estará llegando a Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch a finales de abril

Young Horses a comunicado que Bugsnax será lanzado para las consolas de Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, y la Epic Games Store el día 28 de abril, con todo y su contenido adicional The Island of Bigsnax, que añade entre tres y cuatro horas más de juego. Además, y como es ya casi una costumbre, los jugadores de Xbox podrán disfrutar del juego gracias al Game Pass.

El agregador de reseñas Metacritic nos muestra una nota promediada de 75, en su versión de PlayStation 5, mientras que su versión de PlayStation 4 cuenta con una nota promediada de 79, siendo ligeramente superior. Y por otro lado, la versión de PC muestra una nota promediada de 72, siendo la nota más baja en esta plataforma de calificaciones.