El festival navideño llegó a Call of Duty: Vanguard; enfréntate al Krampus y gana recompensas exclusivas de evento

Cada temporada festiva, trae consigo un evento de temporada con recompensas exclusivas y de tiempo limitado a Call of Duty. En esta ocasión, Call of Duty: Vanguard recibió el evento que lleva por nombre Fervor Festivo, en el que se incluyeron seis desafíos especiales con recompensas para el Multijugador y también para Call of Duty: Warzone, que ya se encuentra completamente integrado con Vanguard.

El mapa de Shipment se vistió de Navidad para este evento, pasando a llamarse “Shipmas”, y en él podremos encontrar dos eventos especiales. El primero de ellos, es la aparición de unos duendes escurridizos del escuadrón Elfo-6. Estas figuras simplemente yacen escondidas por el mapa, y debemos dispararles para destruirlos, pues esto compone una parte de los desafíos especiales.