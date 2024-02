El indie roguelite dibujado a mano, Shadow of the Depth, ya tiene disponible una demo en Steam

El desarrollador chino ChillyRoom, ha desatado la emoción entre los fanáticos del género roguelite con el lanzamiento de la primera demo de su próximo título, Shadow of the Depth. Este roguelite de acción descendente promete llevar a los jugadores a una experiencia única y cautivadora, y la demo exclusiva ya está disponible como parte del Steam Next Fest.

En Shadow of the Depth, los jugadores se sumergirán en mazmorras siempre cambiantes y entrelazadas, en una búsqueda implacable de venganza en esta oscura y rica aventura roguelite. La experiencia completa, programada para el Acceso Anticipado en Steam a finales de este año, ofrecerá un sistema de combate envolvente, cinco personajes distintos y un mundo oscuro y dibujado a mano para que los jugadores exploren.

La demo exclusiva de Steam Next Fest ya está disponible, brindando a los jugadores la oportunidad de sumergirse en la acción antes del lanzamiento oficial. Con dos de los cinco personajes jugables disponibles, tres niveles para explorar en un pueblo desolado y un formidable jefe que aguarda en las profundidades, la demo ofrece una breve pero intensa muestra de lo que pueden esperar los jugadores.